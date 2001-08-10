Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стоимость стандартного набора товаров для школьников в Сахалинской области за год выросла в среднем на 6%. Такую оценку подготовили эксперты Отделения Банка России по региону накануне начала нового учебного года.
Расчеты специалисты построили на усредненных данных, поскольку каждая семья формирует свой уникальный список покупок. В наборе, который проанализировали экономисты, разные категории товаров показали разнонаправленную динамику. Например, футболки за год подорожали на 6%, а куртки - на 2%. При этом детская обувь, напротив, подешевела на 1%.
Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, для точного расчета личных тракт семьи могут воспользоваться специальным калькулятором инфляции на портале Fincult.info. Этот инструмент позволяет оценить изменение стоимости именно того набора товаров и услуг, который потребляет конкретная семья, а не усредненной корзины Росстата из более чем 550 позиций.
Отдельно экономисты отметили, что годовая инфляция в Сахалинской области в июле 2025 года составила 9,4%. Ее ускорение связано в основном с разовым фактором - более существенным, чем в предыдущие годы, повышением тарифов на коммунальные услуги. В целом по стране инфляция продолжает снижаться. Ожидается, что в следующем году она достигнет целевого уровня в 4%, что позволит гражданам уверенно планировать свои finances.
