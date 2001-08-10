Следком возбудил уголовное дело на углегорского предпринимателя за невыплату зарплат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Углегорского района, который полностью не выплачивал зарплату своим работникам более двух месяцев. Общая сумма задолженности превышает 3,1 миллиона рублей.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Сахалинской области, фигурант дела, руководствуясь корыстными побуждениями, не платил сотрудникам с марта по июнь 2025 года. Предприниматель нарушил трудовые права работников своего предприятия, расположенного на территории Углегорского муниципального образования.

В настоящее время следователи Углегорского межрайонного следственного отдела проводят необходимые процессуальные действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.