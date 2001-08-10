Следком возбудил уголовное дело на углегорского предпринимателя за невыплату зарплат
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Углегорского района, который полностью не выплачивал зарплату своим работникам более двух месяцев. Общая сумма задолженности превышает 3,1 миллиона рублей.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Сахалинской области, фигурант дела, руководствуясь корыстными побуждениями, не платил сотрудникам с марта по июнь 2025 года. Предприниматель нарушил трудовые права работников своего предприятия, расположенного на территории Углегорского муниципального образования.
В настоящее время следователи Углегорского межрайонного следственного отдела проводят необходимые процессуальные действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?