Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжает работу губернаторская программа "Герои Сахалина и Курил", которая помогает участникам специальной военной операции раскрыть профессиональный потенциал на гражданке. Ярким примером успешной интеграции стала история ветерана Алексея Дубракова, который после полутора лет на передовой теперь строит карьеру в военкомате и осваивает азы государственной службы.
Алексей Дубраков, уроженец Кузбасса, после срочной службы остался жить на Сахалине, где создал семью. До начала СВО он восемь лет прослужил в 39-й отдельной мотострелковой бригаде, а во время боевых действий получил три ранения и был удостоен Ордена Мужества и нескольких медалей за отвагу. Сейчас он работает в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, ветеран уже завершил два очных образовательных модуля, где изучал структуру областного управления и взаимодействовал с профильными министерствами.
Дубраков выбрал для стажировки направление социальной защиты, его куратором стала министр Ольга Орлова. Под ее руководством он посещает подведомственные учреждения, изучает их работу и перенимает практический опыт. Сам вете отмечает, что программа предлагает увлекательный формат обучения с лекциями от министров и глав муниципалитетов, а индивидуальный подход позволяет учитывать личные интересы и карьерные цели каждого участника. Алексей призвал других ветеранов активно участвовать в подобных инициативах, чтобы продолжать развиваться и приносить пользу обществу.
