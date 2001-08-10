Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверяют в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совсем немного времени осталось до начала нового учебного года. Это волнительное время для детей, родителей и педагогов. Большое внимание сейчас уделяется образовательным учреждениям района. В настоящее время в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования завершается благоустройство территорий и ремонт помещении, проводится их приемка.

Ремонтные работы этим летом проводились во всех учреждениях района. Текущим ремонтом были охвачены спортивный зал в школе №7, кабинеты в школе села Восток, пищеблок в детском саду «Огонёк». В рамках программы «Инициативное бюджетирование» выполнили асфальтирование территории школы №7, а также ремонт помещений в малиновской школе. По программе «Молодежный бюджет» в школах реализуется 12 общественно-значимых проектов. Все они направлены на обустройство и оснащение образовательных учреждений и их прилегающих территорий. На эти цели выделено 25 миллионов рублей из областного бюджета, - отметил мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков.

Развитие сферы образования – один из приоритетов муниципальной власти и регионального правительства во главе с губернатором Валерием Лимаренко. В центре внимания – оснащение материально-технической базы, проведение ремонтных работ. Эту работу совместно с главой региона проводится на постоянной основе.