Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверяют в Поронайском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Совсем немного времени осталось до начала нового учебного года. Это волнительное время для детей, родителей и педагогов. Большое внимание сейчас уделяется образовательным учреждениям района. В настоящее время в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования завершается благоустройство территорий и ремонт помещении, проводится их приемка.
Ремонтные работы этим летом проводились во всех учреждениях района. Текущим ремонтом были охвачены спортивный зал в школе №7, кабинеты в школе села Восток, пищеблок в детском саду «Огонёк». В рамках программы «Инициативное бюджетирование» выполнили асфальтирование территории школы №7, а также ремонт помещений в малиновской школе. По программе «Молодежный бюджет» в школах реализуется 12 общественно-значимых проектов. Все они направлены на обустройство и оснащение образовательных учреждений и их прилегающих территорий. На эти цели выделено 25 миллионов рублей из областного бюджета, - отметил мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков.
Развитие сферы образования – один из приоритетов муниципальной власти и регионального правительства во главе с губернатором Валерием Лимаренко. В центре внимания – оснащение материально-технической базы, проведение ремонтных работ. Эту работу совместно с главой региона проводится на постоянной основе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:40 Сегодня Сахалинские аграрии могут оформить 25-процентную надбавку к пенсии
09:00 Сегодня "Аврору" наказали после жалобы пассажира
09:29 Сегодня Сахалинские банки выдали 8,7 млрд рублей ипотеки за полгода
09:37 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 09:37 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
- 14:20 Вчера На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
- 12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
- 13:01 31 Июля Выставка о Чехове открылась в Долинском музее
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?