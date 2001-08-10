На улице Колодезной в Южно-Сахалинске начинаются работы по газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично проверил состояние улицы Колодезной, на проблемы которой жаловались жители. С 7 августа здесь начнутся работы по газификации, после чего дорожные службы полностью обновят асфальтовое покрытие.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, подрядная организация "Газпрома" проложит 500 метров газовых труб от улицы Сахалинской до Кирпичной. На время работ движение транспорта на этом участке перекроют.
"Все работы мы постараемся провести максимально быстро и с минимальными неудобствами для жителей", - подчеркнул Надсадин.
Мэр поручил главе территории Алексею Куратто держать на контроле все вопросы, связанные с газификацией домов. По информации департамента городского хозяйства, подрядчики полностью обеспечены материалами и техникой. После завершения газификации, которое планируется к 23 августа, дорожные службы сразу приступят к асфальтированию проблемного участка.
Отметим, что с начала программы газификации в Южно-Сахалинске к сетям подключили уже 12 800 домов. Только в этом году голубое топливо получили около 600 домовладений, в том числе более 100 - в июле.
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