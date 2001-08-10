Военнослужащие на Сахалине сдали нормативы по РХБ-защите

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения ВВО на Сахалине успешно сдали зачеты по радиационной, химической и биологической защите. Более ста призывников продемонстрировали навыки действий в условиях возможного заражения местности.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе занятий бойцы отработали несколько ключевых нормативов. Они показали умение быстро надевать общевойсковые защитные костюмы, противогазы и респираторы, а также правильно действовать при получении сигнала о химической или биологической угрозе.

Особое внимание командиры уделили отработке алгоритмов поведения в условиях зараженной местности. Каждый военнослужащий сдал зачет, подтвердив готовность к действиям в сложных условиях. Подобные тренировки регулярно проводят во всех соединениях армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине.