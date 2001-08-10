Власти Южно-Сахалинска контролирует ситуацию с водоснабжением в Синегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители села Синегорск столкнулись с временным изменением качества водоснабжения из-за повышенной мутности воды. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин взял ситуацию под личный контроль, организовав подвоз питьевой воды по обращениям граждан.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, проблема возникла после обильных осадков, последовавших за засухой. Временный водозабор, используемый пока основное водохранилище на ручье Больничном, находится на очистке, не справился с нагрузкой. "Сейчас центральное водоснабжение работает нормально, но мы продолжаем подвоз воды для тех, кто обратился", - пояснил директор ДГХ Евгений Золотов.

Администрация совместно с Сахалинской коммунальной компанией ускоряет работы по восстановлению основного источника водоснабжения. Уже на этой неделе выберут подрядчика для расчистки чаши водохранилища, которую планируют завершить до конца сентября. Полноценный запуск объекта ожидают в начале октября. Параллельно специалисты подготовили к работе станцию водоподготовки, которая начнет функционировать в штатном режиме после возобновления подачи воды из водохранилища.