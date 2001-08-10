На перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина в Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня с 20.00 до 6.00 7 августа дорожные службы приступят к работам по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина. В ночь на 8 августа в это же время будет проведено асфальтирование. Будет действовать частичное ограничение движения: работы будут осуществляться по полосам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

При неблагоприятных погодных условиях график проведения работ может быть скорректирован.

Автовладельцев просят быть внимательными при движении в указанном районе.