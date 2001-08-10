На Сахалине временно закроют лестничный подъем на гору Лягушка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 8 августа с 11:00 до 13:00 закроют основной маршрут подъема на останец Лягушка - здесь пройдут соревнования пожарных "Сахалинская вертикаль", приуроченные к 35-летию МЧС России. Туристы смогут подняться на гору по альтернативной тропе, которая будет обозначена указателями.

Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте культуры и туризма Южно-Сахалинска, ограничение связано с обеспечением безопасности участников и зрителей соревнований. Организаторы просят горожан заранее планировать маршруты и учитывать изменения в доступности троп.

В администрации напомнили о необходимости соблюдать правила поведения на природных объектах. В случае возникновения вопросов можно обратиться в туристско-информационный центр города.