Сахалинские аграрии могут оформить 25-процентную надбавку к пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
254 жителя Сахалинской области получают повышенную пенсию за многолетний труд в сельском хозяйстве. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по региону, такая льгота положена тем, кто отработал в аграрном секторе не менее 30 лет.
Для оформления надбавки необходимо соответствовать нескольким требованиям: иметь страховую пенсию по старости или инвалидности, проживать в сельской местности и не работать. Перечень подходящих профессий включает более 500 специальностей - от агрохимиков до трактористов. Особые условия действуют для тех, кто трудился в совхозах или колхозах до 1992 года - этот стаж засчитывают автоматически.
"Размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты и ежегодно индексируется вместе с основной пенсией, - пояснила заместитель управляющего Отделением СФР Наталья Антонюк. - Примечательно, что даже при переезде в город назначенная надбавка сохраняется". В текущем году для получения выплаты необходимо подать заявление и подтвердить стаж документально, но с 2026 года процесс станет автоматическим.
Оформить надбавку можно через портал Госуслуг, в клиентских службах Соцфонда или МФЦ. Консультации доступны по бесплатному телефону 8-800-100-00-01 и в официальных соцсетях ведомства.
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