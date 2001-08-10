Сахалинские банки выдали 8,7 млрд рублей ипотеки за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первом полугодии 2025 года сахалинские банки выдали ипотечных кредитов на 8,7 млрд рублей, что на 31,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, средний размер одного кредита составил 5,2 млн рублей при сроке погашения 21 год.

Финансовые учреждения региона оформили 1,7 тысячи ипотечных займов, причем наибольшая часть средств - 4,5 млрд рублей - пошла на приобретение квартир в строящихся домах. Еще 1,1 млрд рублей заемщики направили на строительство и покупку частных домов. Средняя процентная ставка по ипотеке снизилась до 4,5% годовых против 6,6% в 2024 году.

По данным ДОМ.РФ, около 80% всех выданных кредитов (почти 7 млрд рублей) пришлось на программы государственной поддержки, в первую очередь - "Дальневосточную и арктическую ипотеку". Общий объем ипотечной задолженности в регионе к концу июня достиг 96,9 млрд рублей, увеличившись на 2,4% с начала года. При этом сахалинцы демонстрируют высокую платежную дисциплину - доля просрочек не превышает 1% от общей суммы долга.

Эксперты связывают сокращение объемов ипотечного кредитования с введением регулятором макропруденциальных мер. Банки стали строже оценивать платежеспособность заемщиков, особенно тех, кто имеет высокую долговую нагрузку или вносит минимальный первоначальный взнос. С 1 июля 2025 года кредитные организации дополнительно ограничили долю рискованных ипотечных займов в своем портфеле.