"Аврору" наказали после жалобы пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская транспортная прокуратура получила обращение от пассажира задержанного рейса на Итуруп. Мужчина просил привлечь к ответственности авиакомпанию "Аврора" за то, что перевозчик не озвучил причину переноса рейса, а прохладительные напитки в пункте отправления не предоставили в установленный срок, пишет astv.ru.

Ведомство провело проверку, по результатам которой информация подтвердилась, что является нарушением Закона о защите прав потребителей и Федеральных авиационных правил.

Сахалинская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Дела направили для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области. Там, в свою очередь, признали "Аврору" виновной и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Авиакомпания не согласилась с таким решением и обжаловала постановление. Однако Пятый арбитражный апелляционный суд не нашёл оснований для признания постановления незаконным, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.