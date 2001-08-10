"Аврору" наказали после жалобы пассажира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская транспортная прокуратура получила обращение от пассажира задержанного рейса на Итуруп. Мужчина просил привлечь к ответственности авиакомпанию "Аврора" за то, что перевозчик не озвучил причину переноса рейса, а прохладительные напитки в пункте отправления не предоставили в установленный срок, пишет astv.ru.
Ведомство провело проверку, по результатам которой информация подтвердилась, что является нарушением Закона о защите прав потребителей и Федеральных авиационных правил.
Сахалинская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Дела направили для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области. Там, в свою очередь, признали "Аврору" виновной и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Авиакомпания не согласилась с таким решением и обжаловала постановление. Однако Пятый арбитражный апелляционный суд не нашёл оснований для признания постановления незаконным, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
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