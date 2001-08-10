В Южно-Сахалинске начинается прием заявок на "Премию здоровья-2025"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 1 июля начнется прием заявок на ежегодную "Премию здоровья". Конкурс выявит лучшие проекты по пропаганде здорового образа жизни и укреплению семейных ценностей среди горожан.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, конкурс пройдет в двух номинациях. Первая оценит проекты по сохранению традиционных семейных ценностей, вторая - инициативы по формированию ЗОЖ среди населения. Участвовать могут все организации, работающие на территории города.
Для подачи заявки необходимо до 25 августа предоставить презентацию проекта, сопроводительные материалы и публикации в СМИ. "Мы ждем интересные работы, которые реально повлияли на здоровье горожан", - отметили в конкурсной комиссии. Полные условия участия размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Итоги конкурса подведут до 3 октября 2025 года. По всем вопросам организаторы рекомендуют обращаться в департамент социальной политики по телефонам 300-715 или 312-710. Победители получат не только признание, но и возможность масштабировать свои проекты при поддержке городских властей.
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