В Южно-Сахалинске начинается прием заявок на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 1 июля начнется прием заявок на ежегодную "Премию здоровья". Конкурс выявит лучшие проекты по пропаганде здорового образа жизни и укреплению семейных ценностей среди горожан.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, конкурс пройдет в двух номинациях. Первая оценит проекты по сохранению традиционных семейных ценностей, вторая - инициативы по формированию ЗОЖ среди населения. Участвовать могут все организации, работающие на территории города.

Для подачи заявки необходимо до 25 августа предоставить презентацию проекта, сопроводительные материалы и публикации в СМИ. "Мы ждем интересные работы, которые реально повлияли на здоровье горожан", - отметили в конкурсной комиссии. Полные условия участия размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Итоги конкурса подведут до 3 октября 2025 года. По всем вопросам организаторы рекомендуют обращаться в департамент социальной политики по телефонам 300-715 или 312-710. Победители получат не только признание, но и возможность масштабировать свои проекты при поддержке городских властей.