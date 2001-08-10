В Южно-Сахалинске появятся 1000 новых электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск подписал соглашение с федеральным оператором проката электросамокатов "МТС Юрент". С 2026 года в городе появится 1000 новых средств индивидуальной мобильности, а власти и компания совместно займутся развитием инфраструктуры и безопасностью пользователей.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, документ подписали вице-мэр Виталий Данилов и генеральный директор компании Иван Туринге. Соглашение предусматривает не только запуск сервиса проката, но и создание школы безопасного вождения для пользователей электросамокатов. "Мы продолжим развивать велоинфраструктуру - в рамках реконструкции проспекта Мира появится 10 км новых велодорожек", - отметил Данилов.

Компания "МТС Юрент", работающая в 200 городах России, выбрала Южно-Сахалинск для расширения своего присутствия на Дальнем Востоке. "Мы видим, как развивается город и его инфраструктура, что делает его идеальным для внедрения современных видов транспорта", - пояснил Туринге. В рамках сотрудничества планируется проводить образовательные программы для молодежи и совместно развивать инфраструктуру для СИМ.

В настоящее время в Южно-Сахалинске уже работают четыре оператора проката средств индивидуальной мобильности. Городские власти уделяют особое внимание безопасности, регулярно проводя рейды по выявлению нарушений среди пользователей электросамокатов. Новое соглашение позволит систематизировать эту работу с привлечением федерального оператора.