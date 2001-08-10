В Южно-Сахалинске стартовали продажи горбуши по социальной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска теперь могут покупать свежевыловленную горбушу всего за 150 рублей за килограмм — почти в два раза дешевле рыночной стоимости. Власти запустили социальный проект "Доступная рыба", который позволит обеспечить население качественным лососем по минимальным ценам с наценкой всего 15%.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, первая торговая точка открылась возле супермаркета "Реми" на улице Горского, 32. Здесь планируют реализовать около двух тонн рыбы в ближайшие дни. По словам и. о. директора департамента продовольственных ресурсов Елены Дачиловой, в перспективе в городе и близлежащих поселках откроют еще десять точек, а при необходимости их число может увеличиться до 35.

"Мы видим высокий спрос - люди действительно ждали такой возможности", - отметила Дачилова.

Местные жители уже оценили выгодное предложение. "Раньше приходилось покупать горбушу у частников за 350-400 рублей, а теперь есть возможность брать свежую рыбу по нормальной цене", — поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Марина Поденко.

По данным министерства рыболовства области, в этом сезоне по проекту планируют реализовать до 2000 тонн тихоокеанской рыбы. Продажи горбуши продлятся до конца сентября, после чего в точки поступят партии кеты также по социальным ценам. Актуальную информацию о новых торговых точках можно будет найти на сайте городской администрации.