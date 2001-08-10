Студенты СахГУ отрабатывают тактическую медицину на сахалинском полигоне "Троицкий"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Студенты Сахалинского государственного университета (СахГУ) учатся оказывать первую помощь в условиях, приближенных к боевым. В рамках военно-полевых сборов на полигоне "Троицкий" будущие сержанты и солдаты отрабатывают навыки тактической медицины под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, курсанты военного учебного центра практиковались в остановке кровотечений, наложении повязок и эвакуации условно раненых с поля боя. Инструкторы показали, как правильно использовать медицинский жгут и турникеты, а также объяснили принципы самопомощи в экстренных ситуациях. Эти навыки помогут студентам в случае необходимости быстро и профессионально оказать помощь пострадавшим.
Помимо тактической медицины, участники сборов изучают инженерное дело, тактическую подготовку и другие военные дисциплины. По словам организаторов, такие занятия не только повышают уровень боевой готовности, но и формируют у студентов уверенность в своих силах. Сборы продлятся до конца месяца, после чего курсанты сдадут зачеты по пройденным программам.
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