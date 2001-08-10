Тихоокеанское
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13:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Студенты СахГУ отрабатывают тактическую медицину на сахалинском полигоне "Троицкий"

Студенты СахГУ отрабатывают тактическую медицину на сахалинском полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Студенты Сахалинского государственного университета (СахГУ) учатся оказывать первую помощь в условиях, приближенных к боевым. В рамках военно-полевых сборов на полигоне "Троицкий" будущие сержанты и солдаты отрабатывают навыки тактической медицины под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, курсанты военного учебного центра практиковались в остановке кровотечений, наложении повязок и эвакуации условно раненых с поля боя. Инструкторы показали, как правильно использовать медицинский жгут и турникеты, а также объяснили принципы самопомощи в экстренных ситуациях. Эти навыки помогут студентам в случае необходимости быстро и профессионально оказать помощь пострадавшим.

Помимо тактической медицины, участники сборов изучают инженерное дело, тактическую подготовку и другие военные дисциплины. По словам организаторов, такие занятия не только повышают уровень боевой готовности, но и формируют у студентов уверенность в своих силах. Сборы продлятся до конца месяца, после чего курсанты сдадут зачеты по пройденным программам.

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