Студенты СахГУ отрабатывают тактическую медицину на сахалинском полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Сахалинского государственного университета (СахГУ) учатся оказывать первую помощь в условиях, приближенных к боевым. В рамках военно-полевых сборов на полигоне "Троицкий" будущие сержанты и солдаты отрабатывают навыки тактической медицины под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, курсанты военного учебного центра практиковались в остановке кровотечений, наложении повязок и эвакуации условно раненых с поля боя. Инструкторы показали, как правильно использовать медицинский жгут и турникеты, а также объяснили принципы самопомощи в экстренных ситуациях. Эти навыки помогут студентам в случае необходимости быстро и профессионально оказать помощь пострадавшим.

Помимо тактической медицины, участники сборов изучают инженерное дело, тактическую подготовку и другие военные дисциплины. По словам организаторов, такие занятия не только повышают уровень боевой готовности, но и формируют у студентов уверенность в своих силах. Сборы продлятся до конца месяца, после чего курсанты сдадут зачеты по пройденным программам.