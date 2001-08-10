122 сахалинских льготника получили бесплатные путевки в санатории с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2025 года 122 жителя Сахалинской области получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. На эти цели региональное отделение Социального фонда России направило более 5 миллионов рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального отделения СФР, право на льготные путевки имеют федеральные льготники, которые получают ежемесячные денежные выплаты и не отказались от набора социальных услуг в натуральной форме. "Вместе с путевкой мы предоставляем специальные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно", - пояснила заместитель управляющего региональным отделением СФР Наталья Антонюк.

Льготники могут пройти лечение не только в санаториях Сахалинской области, но и в здравницах Приморского края и Краснодарского края. Стандартный курс лечения составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для пациентов с последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.

Подать заявление на получение путевки можно через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ. Для этого необходимо предоставить медицинскую справку по форме 070-у, подтверждающую показания к санаторно-курортному лечению. Все заявки рассматривают в порядке очереди с учетом даты обращения и профиля заболевания.

Дополнительную информацию о социальных льготах можно получить по бесплатному номеру контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01. Федеральная линия работает круглосуточно, региональная - с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.