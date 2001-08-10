Южно-Сахалинск готовится к сильным осадкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска принимают экстренные меры в связи с прогнозируемыми сильными осадками. Мэр Сергей Надсадин провел оперативное совещание, на котором поручил профильным службам подготовиться к возможным подтоплениям и другим последствиям непогоды.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, городские службы уже начали мониторить состояние рек и потенциально опасных участков, включая районы возле городского парка и Владимировку. Дорожные бригады получили дополнительную технику и персонал, а коммунальщики приступили к прочистке ливневой канализации, чтобы минимизировать риск затоплений.

Службы ГО и ЧС переведены в режим повышенной готовности. Горожанам рекомендуют сохранять бдительность и в случае чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по номеру 112. "Главное — оперативно реагировать на любые изменения обстановки", - подчеркнул Надсадин.