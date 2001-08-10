Новобранцы Сахалина приняли присягу в гвардейском соединении ВВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине состоялась торжественная церемония принятия военной присяги новобранцами весеннего призыва. Мероприятие прошло в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) с участием почётных гостей, ветеранов и родственников молодых бойцов.
Церемония началась с выноса боевого знамени военнослужащими роты почётного караула. Заместитель командира части по военно-политической работе обратился к новобранцам с напутственной речью, призвав их с честью исполнять воинский долг, проявлять мужество и верность присяге. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, перед принятием присяги бойцы прошли интенсивную подготовку: освоили строевую, огневую и военно-медицинскую дисциплины, а также изучили уставы и основы безопасности службы.
Руководитель Сахалинского отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева пожелала молодым военным успехов в их нелёгком пути. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими, отец Максим Лобановский, провёл молитву и благословил новобранцев, окропив их святой водой во время торжественного марша. На мероприятии присутствовали не только действующие военные и ветераны, но и родные молодых бойцов, что придало церемонии особую теплоту.
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