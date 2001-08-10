На сахалинском пляже "Охота" появится подогреваемый бассейн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил сертифицированный пляж "Охота" в селе Охотском, где оценил новые стандарты комфорта и анонсировал дальнейшее развитие территории. Зона отдыха, получившая престижный "Синий флаг", стала примером комплексного подхода к благоустройству - от инфраструктуры до событийного наполнения.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства региона, пляж уже оснащен всем необходимым: медицинским пунктом, бесплатными душевыми, раздевалками и комнатой матери и ребенка. Для гостей работают точки питания, а аренда шезлонгов в "счастливые часы" (17:00-20:00) стала доступнее в пять раз. По инициативе губернатора здесь планируют построить подогреваемый бассейн с рестораном, дополнив уже имеющуюся детскую зону с бассейном и игровым комплексом в форме рыбы.
Лимаренко подчеркнул, что "Охота" - лишь начало масштабной программы: в 2025 году шесть сахалинских пляжей соответствуют стандартам "Синего флага", включая территории в Аниве и Углегорске. Особое внимание уделяется безопасности (дежурство спасателей, мониторинг с дронов) и обратной связи от отдыхающих через специальную систему. "Люди довольны - это главное. А теплые бассейны компенсируют капризы природы", - отметил губернатор.
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