Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня семьи, любви и верности Южно-Сахалинск запустил фотопроект "Семьи Южного". На улицах города появились портреты семейных пар, чьи истории стали примером преданности и трудовых достижений.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, проект, впервые реализованный в 2023 году, получил продолжение по инициативе вице-мэра Елены Федоровой. В этом году героями выставки под открытым небом стали семьи, представляющие разные поколения и профессии.

Среди них - семья Малашич, прожившая вместе почти 60 лет. Владимир Семенович, ветеран труда с многочисленными наградами, называет свою супругу Гитту Васильевну главной опорой в жизни. Не менее впечатляет история семьи Загнойко - тружеников тыла с общим трудовым стажем в 100 лет.

Особое внимание в проекте уделено современным семьям. Семья Жижикиных, где Алексей Николаевич тренирует спортсменов, а Ольга Станиславовна работает кардиологом, воспитывает троих детей. Семья Шевченко демонстрирует мужество - пока Евгений Александрович служит в Росгвардии, его супруга заботится о четверых детях.

"Это не просто украшение города, а выражение благодарности тем, кто своим трудом и преданностью делает Южно-Сахалинск лучше", - подчеркивают организаторы. Проект реализовали совместными усилиями городских департаментов и ООО "Сахалинская рекламная компания".