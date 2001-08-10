Тихоокеанское
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17:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Известного актера Сергея Безрукова до глубины души поразила Камчатка

Известного актера Сергея Безрукова до глубины души поразила Камчатка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский актер Сергей Безруков посетил Камчатку. На полуостров он приехал с гастролями вместе с Московским Губернским театром, сообщает ТК "41 Регион". Безруков отметил, что Камчатка — одно из главных потрясений в его жизни.

"Лететь до Камчатки, действительно, сложно, далеко, разница во времени тяжело даётся. Но в этой трудности, с которой ты достигаешь этого места (долго искал эпитет - может, сакрального?), есть в этой сложности что-то правильное по ощущению. Может, в труднодоступности этой уникальной природы залог её сохранности...", – отметил актер.

Также Сергея Безрукова приятно удивила инициатива губернатора Камчатки Владимира Солодова, позволяющая выпускникам школ увидеть долину гейзеров с вертолета бесплатно.

"…уже четвёртый год на недоступные гейзеры и вулканы абсолютно бесплатно вывозят на вертолётах 11-классников. Ведь даже живя в Петропавловске-Камчатском, добраться до долины гейзеров без вертолёта - нереально. Мы как раз встретили такую экскурсию, могу сказать, что ребята были восхищены так же, как и мы", – добавил артист.

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