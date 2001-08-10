Известного актера Сергея Безрукова до глубины души поразила Камчатка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский актер Сергей Безруков посетил Камчатку. На полуостров он приехал с гастролями вместе с Московским Губернским театром, сообщает ТК "41 Регион". Безруков отметил, что Камчатка — одно из главных потрясений в его жизни.
"Лететь до Камчатки, действительно, сложно, далеко, разница во времени тяжело даётся. Но в этой трудности, с которой ты достигаешь этого места (долго искал эпитет - может, сакрального?), есть в этой сложности что-то правильное по ощущению. Может, в труднодоступности этой уникальной природы залог её сохранности...", – отметил актер.
Также Сергея Безрукова приятно удивила инициатива губернатора Камчатки Владимира Солодова, позволяющая выпускникам школ увидеть долину гейзеров с вертолета бесплатно.
"…уже четвёртый год на недоступные гейзеры и вулканы абсолютно бесплатно вывозят на вертолётах 11-классников. Ведь даже живя в Петропавловске-Камчатском, добраться до долины гейзеров без вертолёта - нереально. Мы как раз встретили такую экскурсию, могу сказать, что ребята были восхищены так же, как и мы", – добавил артист.
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