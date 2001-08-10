Походники поделились секретами выживания с сахалинской молодежью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной библиотеки и опытные краеведы провели для воспитанников центра «Звездный» практическую лекцию о туристической подготовке, раскрыв секреты упаковки снаряжения и вязки узлов. Участники также узнали об уникальных природных и исторических локациях региона – от горнолыжного комплекса до знаковых геологических объектов.

Виктор Старовойтов и Ярослав Заровный, исследователи Сахалина и Курилов, лично объяснили подросткам принципы грамотного распределения веса в рюкзаке и подбора экипировки. На интерактивной части встречи дети отрабатывали технику вязания узлов, критически важных в полевых условиях.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной библиотеке, лекторы подробно описали маршруты по живописным точкам области: Горному Воздуху, скале «Лягушка» и другим. Краеведы связали эти места с культурой коренных народов острова, подчеркнув их историческую ценность.

В финале мероприятия организаторы продемонстрировали редкие природные артефакты: крупную окаменелость из Аргиллитового карьера и янтарный образец со Стародубского побережья. Встреча состоялась 2 июля 2025 года в рамках просветительской программы библиотеки.