Походники поделились секретами выживания с сахалинской молодежью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Сахалинской областной библиотеки и опытные краеведы провели для воспитанников центра «Звездный» практическую лекцию о туристической подготовке, раскрыв секреты упаковки снаряжения и вязки узлов. Участники также узнали об уникальных природных и исторических локациях региона – от горнолыжного комплекса до знаковых геологических объектов.
Виктор Старовойтов и Ярослав Заровный, исследователи Сахалина и Курилов, лично объяснили подросткам принципы грамотного распределения веса в рюкзаке и подбора экипировки. На интерактивной части встречи дети отрабатывали технику вязания узлов, критически важных в полевых условиях.
Как рассказали ТИА "Острова" в областной библиотеке, лекторы подробно описали маршруты по живописным точкам области: Горному Воздуху, скале «Лягушка» и другим. Краеведы связали эти места с культурой коренных народов острова, подчеркнув их историческую ценность.
В финале мероприятия организаторы продемонстрировали редкие природные артефакты: крупную окаменелость из Аргиллитового карьера и янтарный образец со Стародубского побережья. Встреча состоялась 2 июля 2025 года в рамках просветительской программы библиотеки.
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