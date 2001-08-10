В Южно-Сахалинске завершают масштабную высадку летних цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск преображается к лету - городские озеленители уже высадили около 500 тысяч цветов. В последние дни специалисты украсили клумбами скверы "Сахалин", "Академический" и "Молодёжный" в Ново-Александровске и Березняках.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в этих локациях разместили около 7 тысяч цветочных растений. "Мы специально подбираем растения по цветовой гамме и размерам, чтобы создать гармоничные композиции, - пояснила специалист ведомства Инна Паламарчук. - В некоторых скверах установили декоративные цветочницы для большего эффекта".
На этой неделе озеленители заменят весенние цветы на летние на проспекте Победы и обновят клумбу у детской областной больницы. Уже сейчас 30 тысяч вербен, агератумов, бегоний и других цветов украшают проспект Мира. Масштабные работы по благоустройству охватывают весь город и должны завершиться к середине июля.
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