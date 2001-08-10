Водоканал Сахалина ввел в эксплуатацию современные машины для ремонта сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "РВК-Сахалин" значительно усилила свой автопарк, введя в эксплуатацию пять новых единиц спецтехники. Современные автомобили и экскаватор-погрузчик уже приступили к работе на городских коммуникациях, повышая эффективность обслуживания сетей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе предприятия, новые "Нивы" используют для оперативных выездов к абонентам, а экскаватор-погрузчик JC160w с гидромолотом применяют при ремонте и прокладке трубопроводов. "Эта техника не только более производительная, но и соответствует нашим экологическим стандартам, выделяя меньше вредных выхлопов", - отметили в компании.

Начальник автотранспортного цеха Сергей Тимофеев подчеркнул, что современная техника позволяет увеличить объем плановых работ и ускорить ликвидацию аварий. "Комфортные условия в новых машинах положительно влияют на мотивацию сотрудников и качество их работы", - добавил он. Обновление автопарка стало частью стратегии предприятия по модернизации инфраструктуры и повышению качества услуг.