Тихоокеанское
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12:19, | Новости общества Сахалина и Курил

Водоканал Сахалина ввел в эксплуатацию современные машины для ремонта сетей

Водоканал Сахалина ввел в эксплуатацию современные машины для ремонта сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "РВК-Сахалин" значительно усилила свой автопарк, введя в эксплуатацию пять новых единиц спецтехники. Современные автомобили и экскаватор-погрузчик уже приступили к работе на городских коммуникациях, повышая эффективность обслуживания сетей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе предприятия, новые "Нивы" используют для оперативных выездов к абонентам, а экскаватор-погрузчик JC160w с гидромолотом применяют при ремонте и прокладке трубопроводов. "Эта техника не только более производительная, но и соответствует нашим экологическим стандартам, выделяя меньше вредных выхлопов", - отметили в компании.

Начальник автотранспортного цеха Сергей Тимофеев подчеркнул, что современная техника позволяет увеличить объем плановых работ и ускорить ликвидацию аварий. "Комфортные условия в новых машинах положительно влияют на мотивацию сотрудников и качество их работы", - добавил он. Обновление автопарка стало частью стратегии предприятия по модернизации инфраструктуры и повышению качества услуг.

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