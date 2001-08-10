Региональное отделение Банка России отметило 100-летие работы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское отделение Банка России торжественно отметило 100-летие деятельности в регионе, получив признание за обеспечение финансовой стабильности и реализацию социальных проектов. Управляющий Александр Шкарубо принял приветственный адрес от мэрии Южно-Сахалинска, подчеркнувший ключевую роль отделения в экономическом развитии области.

В концертном зале «Симфония» собрались представители власти, бизнес-сообщества, образовательных учреждений и правоохранительных органов. Участники церемонии лично поблагодарили сотрудников отделения за многолетний труд, отметив их вклад в надежность банковской системы и социально значимые инициативы. Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук вручил Шкарубо благодарность от мэра Сергея Надсадина, заявив: «Ваша слаженная работа — залог благополучия жителей и бизнеса региона».

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации, история сахалинского филиала началась в 1925 году с открытия финансовой организации в Александровске-Сахалинском. Управляющий Александр Шкарубо в своей речи назвал этот путь «историей преданности делу и профессионализма», добавив, что опыт поколений создал фундамент для современной финансовой системы области.

Торжественную часть завершили выступления сахалинских творческих коллективов. Отделение продолжает активную работу: эксперты консультируют предприятия, повышают финансовую грамотность населения через лекции в вузах и школах, а также поддерживают городские программы.