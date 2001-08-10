67% родителей старшеклассников выступили за обязательную сдачу ЕГЭ педагогами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство жителей Южно-Сахалинска (60%) считают обязательной периодическую сдачу ЕГЭ учителями старших классов с публикацией результатов, аргументируя это проверкой квалификации и справедливостью к ученикам. Особенно активно идею поддерживают родители десяти- и одиннадцатиклассников (67%), при этом исследование выявило четкие различия в позициях в зависимости от пола, возраста и дохода респондентов.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные сервиса SuperJob, опрос экономически активных горожан показал, что каждый пятый респондент (20%) категорически отвергает эту инициативу. Критики указывают на наличие курсов повышения квалификации, нежелательность создания одинаковых условий для педагогов и учеников, стрессовый фактор при скромных зарплатах учителей, сомнения в объективности тестирования и принципиальное различие между навыками сдачи экзамена и преподавания. Еще 20% участников опроса не смогли дать однозначный ответ, часть из них выступила против публичного обнародования результатов.

Аналитики SuperJob зафиксировали значимые демографические тенденции: мужчины поддерживают идею чаще женщин, а респонденты младше 45 лет одобряют ее активнее граждан старшего возраста (63% против 54%). Четкая корреляция прослеживается и с уровнем дохода: среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ педагогами высказались 52%, тогда как в группе с доходом от 100 тысяч рублей поддержка достигает 66%.

Опрос проводился в 2025 году среди жителей Южно-Сахалинска, включая родителей старшеклассников, и отразил широкий спектр мнений относительно дополнительной аттестации учителей через формат единого государственного экзамена.

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Время проведения: 19 - 24 июня 2025 года