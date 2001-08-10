В Южно-Сахалинске за полгода к газу подключили 479 домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа догазификации в Южно-Сахалинске охватила почти 500 домов и впервые включила садовые товарищества. За шесть месяцев специалисты подключили к газораспределительным сетям 479 частных домовладений, а ключевым новшеством стало распространение льгот на владельцев участков в СНТ.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, только в июне 2025 года газ подвели к 80 домовладениям в городском округе. Работы идут в рамках федеральной программы социальной догазификации, которая позволяет жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно подводить газ до границ своих участков. Впервые с 2025 года эту меру поддержки распространили на садовые некоммерческие товарищества.

Первым подключенным СНТ стало товарищество «Снегирь», где 24 дома уже используют голубое топливо. Специалисты активно развивают это направление: в текущем году они начали масштабное присоединение садоводческих объединений к газораспределительной инфраструктуре.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал важность доступности экологичного топлива для частного сектора. Региональное правительство реализует проект в рамках программы «Забота. Защита. Уважение», что демонстрирует нацеленность властей на повышение качества жизни населения. Газификация не только повышает комфорт жителей, но и помогает экономить семейные бюджеты, снижает вредные выбросы и развивает инфраструктуру региона.