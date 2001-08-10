Заработала новая льготная программа для предпринимателей в сфере городской экономики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первое кредитное соглашение по ней заключено с московским издательством "Айрис-пресс", по которому предприятие получит кредит ВТБ в размере 5 миллионов рублей на срок три года под "зонтичное поручительство" ВЭБ.РФ и Корпорации МСП. Дополнительное финансирование позволит организации увеличить производство книжной и бумажной продукции, развивающих игр и пособий для детей и школьников.
"Новая программа льготного кредитования МСП в сфере городской экономики с первых дней запуска вызвала активный интерес со стороны бизнеса. Такие меры поддержки востребованы и оказывают реальную помощь в развитии разных направлений предпринимательства. Простота и доступность получения льготного финансирования по новой программе позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса и снизить финансовые риски. Эта мера дополнительно простимулирует инновационные проекты и будет способствовать укреплению городской экономики", - отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Программа предусматривает совместное поручительство государственных корпораций до 50% от суммы кредита (по 25% от каждой), что снижает риски для банков и повышает доступность финансирования. Максимальная сумма кредита может достигать 2 млрд рублей на инвестиционные цели и до 50 млн рублей на развитие бизнеса. Упрощенная процедура оформления поручительства позволяет экономить время и средства заемщиков.
"Механизм "зонтичных" поручительств становится ключевым ядром новых программ. Он позволяет масштабировать и запускать новые адресные инструменты развития бизнеса за счет синергии капиталов сразу нескольких институтов развития. С 2021 года Корпорация МСП уже взяла на себя риск за более чем 90 тысяч предпринимателей. С помощью "зонтичных" поручительств они смогли привлечь более 1 трлн рублей. Малый и средний бизнес является важной частью городской экономики, поэтому совместная с ВЭБ.РФ программа по поддержке предпринимателей в этой сфере позволит повысить качество жизни людей", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В целом при участии группы ВЭБ.РФ малые и средние предприниматели уже получили 3,6 трлн рублей.
Фото: Эрик Романенко
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
14:54 26 Июня Сахалин присоединится к проекту «Великий Северный поход: Арктика как искусство»
09:58 25 Июня В Сахалинской области стартует программа поддержки семей участников СВО "Жизнь после Победы"
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
- 10:02 Вчера В Поронайске завершился первый чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму
- 15:38 30 Июня На Сахалине побывал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
- 11:07 27 Июня Члены Южно-Курильского избиркома вышили имена героев войны
- 14:54 26 Июня Сахалин присоединится к проекту «Великий Северный поход: Арктика как искусство»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?