В Южно-Сахалинске завершают благоустройство нового общественного пространства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход работ на территории нового сквера, который откроют в сентябре 2025 года. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, общественное пространство с патриотической тематикой приурочат к важным датам - окончанию Второй мировой войны и Дню города.
Мэр поручил подрядчикам строго соблюдать график строительства и уделить особое внимание озеленению территории. "Это будет знаковое место, где жители смогут проводить время с семьей, вспоминая тех, кто защищал нашу страну", - отметил Надсадин во время осмотра. На данный момент рабочие завершили основные строительные работы: подготовили фундаменты, основания под покрытие и скоро приступят к укладке брусчатки.
Руководитель инвестиционных проектов ООО "Лиго-дизайн Трейдинг" Сергей Табаков сообщил, что архитектурные работы планируют завершить к 15 августа. "Мы уже благоустроили берега ручья Пригородный, пешеходные дорожки, а в середих августа начнем высаживать деревья и кустарники", - пояснил он. В рамках третьего этапа также построят кафе с амфитеатром, чтобы создать комфортную зону отдыха для горожан.
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