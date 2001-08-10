Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На севере Камчатки суд обязал школу купить новую географическую карту Российской Федерации с новыми субъектами – Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Камчатского края.

Во время проверки соблюдения требований законодательства об образовании прокуратура Олюторского района установила, что в одной из средних школ района нарушали права детей. Во время уроков географии им не показывали карту с новыми субъектами – Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками. Тогда как эти регионы были включены в состав Российской Федерации на основании Федеральных конституционных законов от 2022 года.

Прокурор Олюторского района подал в суд, требуя от школы купить актуальную географическую карту страны.

Ответчик подтвердил нарушение, пояснив, что приобретение карты запланировано в третьем квартале текущего года.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Когда купят новую карту, не сообщается.

«Согласно части 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Одной из целей изучения географии в общем образовании является воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности, что невозможно без использования актуальных географических карт», – подчеркнули в суде.