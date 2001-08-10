Приморье и Сахалин поставили за рубеж 675 тысяч тонн морепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточные регионы России с начала 2025 года экспортировали более 675 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, продукция отправилась в 16 стран мира, причем основным покупателем стал Китай.

Специалисты ведомства проверили 1 886 партий рыбопродукции на соответствие требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Крупнейшие объемы поставок пришлись на Китай (438,8 тыс. тонн), Республику Корея (206,2 тыс. тонн) и Нигерию (17,9 тыс. тонн). В меньших количествах продукция отправилась в Японию, КНДР, Вьетнам и другие страны.

Среди наиболее востребованных за рубежом видов продукции эксперты отмечают минтай, треску и живого краба. Россельхознадзор продолжает контролировать качество и безопасность всей экспортируемой рыбопродукции, обеспечивая соблюдение международных стандартов.