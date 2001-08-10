Тихоокеанское
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2 Июля 2025
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11:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На южном выезде из Южно-Сахалинска расширяют дорогу до четырех полос

На южном выезде из Южно-Сахалинска расширяют дорогу до четырех полос

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается масштабная реконструкция южного выезда из города, где расширят проезжую часть до четырех полос. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, подрядчики планируют завершить капитальный ремонт шестикилометрового участка от магазина "Бубль-Гум" до развязки с дорогой Лиственничное – Охотское к осени 2025 года.

Сейчас строители ведут работы одновременно на нескольких участках: возле ЖК "Горизонт", на пересечении проспекта Мира и улицы Ленина. Они уже заменили 40 тысяч кубометров скального грунта из запланированных 140 тысяч. Для обеспечения качества дорожного полотна используют технологию регенерации, которая повышает устойчивость покрытия к нагрузкам. На объекте постоянно работают шесть дорожных машин, которые уменьшают пыление.

Для ускорения темпов работ компания "СУ-4" установила временный асфальтовый завод в районе Хомутово. Как пояснил представитель подрядчика Алексей Цмоканич, это позволит оперативно доставлять материалы на объект. При этом администрация города и подрядчик договорились отремонтировать подъездные пути, которые используют для доставки материалов, чтобы уменьшить неудобства для жителей близлежащих домов. После завершения основных работ временный завод демонтируют.

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