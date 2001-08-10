Тихоокеанское
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09:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Совет директоров назначил Павла Яковлева генеральным директором "Сахалинэнерго"

Совет директоров назначил Павла Яковлева генеральным директором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совет директоров "Сахалинэнерго" утвердил Павла Яковлева на посту генерального директора компании. Он сменил Александра Юрова, который покинул должность из-за семейных обстоятельств.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго", трудовой договор с Яковлевым заключили до 30 июня 2028 года. Новый руководитель имеет почти 30-летний опыт работы в энергетике, начиная с должности инженера-наладчика в Кемерово. В 2003 году он перешел на Сахалинскую ГРЭС, где за год вырос от заместителя главного инженера до директора станции.

С 2006 года Яковлев занимал пост первого заместителя генерального директора "Сахалинэнерго" и курировал техническое развитие компании. За годы работы он получил звания "Почетный энергетик РФ" и "Заслуженный работник энергосистем Востока", а также награды от Минэнерго и правительства Сахалинской области.

Эксперты отмечают, что назначение опытного специалиста, знакомого с региональной энергосистемой, поможет стабилизировать работу компании. Ранее Яковлев уже доказал свою эффективность, руководя ключевыми объектами, включая Харанорскую и Сахалинскую ГРЭС.

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