Аэровокзал Южно-Сахалинска вдохновил 13 островных художников на индустриальные пейзажи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тринадцать сахалинских художников провели уникальный пленэр в аэропорту Южно-Сахалинска, запечатлев работу авиационных служб. Дебютный творческий выезд в главную воздушную гавань региона объединил профессионалов и сотрудников терминала, создавших картины в различных техниках.

Участники три часа наблюдали за взлётами самолётов и работой наземных служб с ротонд, откуда открывается панорама лётного поля. Организаторы специально выбрали время с активным движением воздушных судов. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, художники использовали акварель, масло и пастель, фиксируя на холстах детали авиационных процессов.

Генеральный директор аэровокзала Руслан Степанец подчеркнул концепцию события: «Аэровокзал призван не только обеспечивать комфорт, но и вдохновлять. Этот пленэр – наш способ показать красоту авиационной индустрии». Особенностью стала вовлечённость сотрудников терминала: работники аэропорта присоединились к созданию картин под руководством мастеров.

Хотя практика аэропортовых пленэров в России редка, Южно-Сахалинск планирует сделать их регулярными. Ориентировочно следующий творческий выезд состоится в начале 2026 года. Работы участников выставят в терминале, превратив аэровокзал в арт-пространство.