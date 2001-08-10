Аэровокзал Южно-Сахалинска вдохновил 13 островных художников на индустриальные пейзажи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тринадцать сахалинских художников провели уникальный пленэр в аэропорту Южно-Сахалинска, запечатлев работу авиационных служб. Дебютный творческий выезд в главную воздушную гавань региона объединил профессионалов и сотрудников терминала, создавших картины в различных техниках.
Участники три часа наблюдали за взлётами самолётов и работой наземных служб с ротонд, откуда открывается панорама лётного поля. Организаторы специально выбрали время с активным движением воздушных судов. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, художники использовали акварель, масло и пастель, фиксируя на холстах детали авиационных процессов.
Генеральный директор аэровокзала Руслан Степанец подчеркнул концепцию события: «Аэровокзал призван не только обеспечивать комфорт, но и вдохновлять. Этот пленэр – наш способ показать красоту авиационной индустрии». Особенностью стала вовлечённость сотрудников терминала: работники аэропорта присоединились к созданию картин под руководством мастеров.
Хотя практика аэропортовых пленэров в России редка, Южно-Сахалинск планирует сделать их регулярными. Ориентировочно следующий творческий выезд состоится в начале 2026 года. Работы участников выставят в терминале, превратив аэровокзал в арт-пространство.
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