В Южно-Сахалинске запустили интерактивную "Аллею читающей молодёжи"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная библиотека организовала интерактивную площадку «Аллея читающей молодёжи» в парке Гагарина, где десятки гостей участвовали в литературных квестах и мастер-классах. Особый интерес вызвала краеведческая викторина, выявившая типичные ошибки в знаниях о коренных народах и вулканах острова.
В День молодежи 28 июня библиотека развернула тематические секции. На квесте «По мотивам древней письменности» участники расшифровывали слова, написанные глаголицей. Как сообщает ТИА "Острова" в СахОУНБ, гостям объясняли различия между кириллицей и глаголицей, а также роль старославянского алфавита в формировании современного русского языка.
Мастер-класс «Бумага, перо, печать» погрузил сахалинцев в эпоху рукописных писем: они создавали винтажные конверты с восковыми печатями. На краеведческой площадке дети делали закладки с орнаментами коренных народов, а взрослые отвечали на 100 вопросов о регионе. Организаторы отметили распространённые ошибки: путаницу между оленеводами-уильта и нивхами, незнание факта о грязевых вулканах Сахалина и биографии космонавта Павла Поповича.
Гости собирали гигантские пазлы по мотивам произведений Пушкина и Гоголя, участвовали в викторине «Тайны книжных страниц» и метали кольца в «Кольцебросе». На площадке книжного клуба «12 стульев» обсуждали роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи». «Мы показали, что библиотека — пространство для творчества и живого общения», — подчеркнули организаторы.
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