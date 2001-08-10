"Народный сахалинский гид" возобновляет пешеходные экскурсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "Народный сахалинский гид" снова стартует в Сахалинской областной библиотеке. Первая экскурсия, посвященная истории улицы Есенина, состоится 5 июля в 10:00.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, участники экскурсии узнают много интересного о небольшой, но богатой достопримечательностями улице. Гид расскажет о первом в городе торговом центре с эскалатором, строящемся филиале Российского этнографического музея и сквере имени Есенина, который появился на месте бывшей автозаправки.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (4242) 45-25-54. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться. "Это прекрасная возможность по-новому взглянуть на знакомые места и узнать интересные факты из истории нашего города", - отметили в библиотеке.