"Народный сахалинский гид" возобновляет пешеходные экскурсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект "Народный сахалинский гид" снова стартует в Сахалинской областной библиотеке. Первая экскурсия, посвященная истории улицы Есенина, состоится 5 июля в 10:00.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, участники экскурсии узнают много интересного о небольшой, но богатой достопримечательностями улице. Гид расскажет о первом в городе торговом центре с эскалатором, строящемся филиале Российского этнографического музея и сквере имени Есенина, который появился на месте бывшей автозаправки.
Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (4242) 45-25-54. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться. "Это прекрасная возможность по-новому взглянуть на знакомые места и узнать интересные факты из истории нашего города", - отметили в библиотеке.
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