Сахалинцы реже остальных россиян употребляют фастфуд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Аналитики MTC AdTech выяснили, что рестораны быстрого питания – самый популярный общепит в России, а фастфуд употребляет 84% опрошенных россиян.
Жители регионов Дальнего Востока, в том числе Сахалинской области, едят фастфуд реже остальных россиян - в рестораны быстрого питания не заходит только каждый третий дальневосточник. При этом, на ежедневной основе фастфуд в регионе не употребляет никто. Самые частые причины покупки быстрой еды – лень готовить (25%), за компанию (19%) и хочется побаловать себя вкусным (16%). По причине стресса едят фастфуд 3% сахалинцев - это самый высокий показатель в стране.
По данным МТС Банка, фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания, например, в мае 2025 года в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах. Средний чек составил 450 рублей и не изменился по сравнению с маем прошлого года. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%.
Лишь 14% опрошенных сообщили, что в этом году стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с прошлым. Половина респондентов указала, что их потребление осталось на прежнем уровне, а 37% россиян стали есть фастфуд реже за последний год. Среди тех, кто уменьшил посещение ресторанов быстрого питания, 48% отметили, что начали обращать внимание на качество питания, а 22% указали на отсутствие близлежащих точек.
«Рынок ресторанов быстрого питания, особенно в крупных городах, близок к насыщению. И рестораторы ищут разные способы привлечь аудиторию. Один из них – открытие точек в жилых комплексах, таким образом охватывается в том числе и та аудитория, которая по разным причинам больше времени проводит в локациях у дома. Из той части респондентов, которая отметила, что стала чаще потреблять фастфуд, 28% сообщили, что точка быстрого питания открылась возле дома, у 26% опрошенных причиной стало отсутствие времени на приготовление еды», – говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.
Об опросе:
Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в мае 2025 года.
О МТС AdTech:
Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых решений: Маркетолог PRO — цифровой рекламный инструментарий для крупного бизнеса и агентств, вошедшие в AdTech-контур компания Buzzoola и MTS Ads Premium video; DSP-платформа Segmento и платформа для размещения рекламы через блогеров Getblogger, а также собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, МедиаСкаут — оператор рекламных данных, платформа омниканального маркетинга МТС OmniChannel и рекламная платформа для запуска рекламы на базе Big Data МТС — МТС Маркетол
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