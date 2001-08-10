Клубника и жимолость поспели раньше на юге Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клубника и жимолость на юге Сахалина в 2025 году созрели раньше обычных сроков. Причина очевидца - июнь выдался жарким, отмечают огородники, пишет astv.ru.

Дачники уже активно продают первую ягоду. В прошлом же году объявления появились в первой декаде июля.

В среднем литр клубники сейчас предлагают за 600-800 рублей. Примерно такой же диапазон цен был и в прошлом году.

Чего не скажешь о жимолости - она резко подскочила в цене. Если сейчас литр продают за 800-1000 рублей, то в 2024 году предлагали за 450-650 рублей.