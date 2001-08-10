Только 6% предприятий Южно-Сахалинска не индексировали зарплаты больше двух лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Только 3% компаний Южно-Сахалинска задерживали зарплаты сотрудникам в июне 2025 года, что вдвое меньше мартовского пика. При этом каждый третий работодатель планирует повышение окладов в ближайшее время, тогда как 6% предприятий не проводили индексацию свыше двух лет.

Сервис SuperJob провел опрос HR-менеджеров островной столицы. Данные показали устойчивое улучшение ситуации с выплатами после весеннего всплеска: в апреле показатель задержек вернулся к минимальным значениям после 7% в марте.

Как рассказали ТИА "Острова" в аналитическом отделе SuperJob, 53% компаний повышали оклады менее полугода назад, 26% — в период от полугода до года. Каждая десятая организация проводила индексацию 1-2 года назад. Экономисты связывают планы 30% предприятий на скорое повышение зарплат с сезонной активностью и стабилизацией рынка.

Несмотря на позитивную динамику, 6% южносахалинских работодателей не корректировали оклады сотрудникам более двух лет. В SuperJob отмечают, что такие компании рискуют столкнуться с оттоком квалифицированных кадров. Мониторинг выплат в регионе проводят ежемесячно — следующий отчет представят в конце июля.

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Время проведения: 1—20 июня 2025 года.