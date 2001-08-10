Поронайск готовится к проведению праздника-обряда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционный межмуниципальный праздник-обряд "Кормление духа - хозяина моря" состоится 5 июля в Поронайске в 11:00. Представители коренных малочисленных народов Севера в 33-й раз соберутся на берегу залива Терпения, чтобы задобрить Духа моря. Согласно поверьям, ритуал не только благоволит рыбакам во время летней путины, но и защищает от природных бедствий.

Принять участие в ритуальном обряде съедутся представители коренных малочисленных народов Севера из семи округов: Оха, Ноглики, Тымовское, Смирных, Поронайск, Южно-Сахалинск и Александровск-Сахалинский.

В этом году команды аборигенов посоревнуются в промыслах: выход в море на шлюпках (при неблагоприятных погодных условиях - перетягивание каты), национальная борьба, конкурс национальной кухни, лучшее мини-жилище, конкурс декоративно-прикладного искусства, прыжки через нарты и стрельба из лука.

На празднике выступят этногруппа "Лер миф" ("Играющая земля") и "Мэнгумэ Илга" ("Серебряные узоры").

Чтобы познакомить участников праздника со своей культурой представители КМНС проведут мастер-классы по изготовлению кулона из рыбьей кожи (Ноглики), по изготовлению кулона-брелока из кожи животного с элементами вышивки (Южно-Сахалинск), по рисованию на камнях в стилистике коренных малочисленных народов Севера (Поронайск), по декорированию рыбки из фетра (Поронайск).

Всех желающих познакомят с жилищами и бытом КМНС, разместив на берегу моря импровизированную этно-деревню. Будет работать сувенирная лавка по продажи изделий ДПИ, изготовление фотомагнитов, пройдет дегустация фито-чая

В этом году впервые пройдет дефиле стилизованной одежды для женщин с элементами национального колорита. Кроме того, на праздник вновь приедут настоящие олени с Севера.

По традиции каждый желающий сможет отведать свежей ухи из горбуши.