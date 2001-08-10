Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" на заседании Генсовета партии подвела промежуточные итоги своей работы и представила планы на будущее. Так, согласно результатам реализации народной программы ЕР, она выполнена уже на 83%. Значимыми достижениями за прошлый год стали рост маткапитала, открытие порядка 2,5 тысяч ФАПов по всей стране, газификация 285 тысяч домов, строительство 293 школ и капремонт 847 общеобразовательных учреждений, а также благоустройство почти 8 тысяч общественных пространств и дворов.

В настоящее время ЕР находится на старте большого электорального цикла, финалом которого станут выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Анализ проделанной работы необходим для качественной подготовки к предстоящим кампаниям, цель которых - победа на парламентских выборах.

- Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в нее включены, надо уделять самое пристальное внимание, - подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в центре внимания ЕР находится обновление партийных рядов и повышение качества депутатского корпуса. И результаты предварительного голосования стали лучшем подтверждением эффективности этой работы. В частности, осенью на выборах разных уровней партию представят более 800 участников СВО.

Еще одним важным направлением деятельности ЕР является гуманитарная миссия. Как сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, партия уже направила в новые регионы 141 тысячу тонн гуманитарных грузов, и эта цифра продолжает расти.

Большое внимание уделяется и законодательной работе. Так, 53% законов в действующем созыве Госдумы внесли депутаты "Единой России" и представляющие ее сенаторы. Кроме того, партия инициировала 130 законов о поддержке бойцов СВО. Активно реализуются проекты по психологической и социокультурной реабилитации военных, работают кадровые программы. ЕР помогает ветеранам спецоперации в организации собственного бизнеса, создает условия для занятий спортом, а также сопровождает защитников Родины, выбравших политическую карьеру. Дмитрий Медведев поставил задачу внести в новую редакцию ключевого партийного документа раздел по дальнейшей поддержке участников СВО и их семей.

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что заседание Генсовета "Единой России" продемонстрировало открытость партии к общественным запросам и готовность решать проблемы людей там, где они возникают. ЕР удалось реализовать народную программу, даже несмотря на сложные геополитические условия:

- Все понимают, что ЕР пришлось работать в сложных условиях геополитического вызова со стороны глобального Запада. И даже в этих сложных условиях удалось реализовать программу партии. Можно сказать без лишнего пафоса, что "Единая Россия" на самом деле является народной партией и остается верной опорой президента, - отмечает политолог.