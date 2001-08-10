Улицу Горького в Южно-Сахалинске в эту субботу перекроют
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 июня в Южно-Сахалинске временно ограничат движение транспорта на участке улицы Горького в связи с проведением II этапа Кубка России по лыжероллерам. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, ограничения будут действовать с 5:00 до 16:00 на отрезке от улицы Тихоокеанской до Коммунистического проспекта.
Власти скорректировали движение общественного транспорта на время соревнований. Автобусы маршрутов № 2ч, 2пр, 7ч, 7пр, 28ч, 28пр и 34 будут объезжать закрытый участок по улицам Комсомольской и Тихоокеанской. Маршруты № 62 и 104 перенаправят по улице Комсомольской и проспекту Победы с последующим возвращением на обычную трассу следования.
Городские власти призывают жителей Южно-Сахалинска заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в работе общественного транспорта. Организаторы рекомендуют горожанам в день проведения соревнований выбирать альтернативные пути объезда или пользоваться другими видами транспорта.
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