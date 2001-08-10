Тихоокеанское
информационное агентство
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12:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Очень сильный дождь прогнозируется на северных Курилах

Очень сильный дождь прогнозируется на северных Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, утром и днем 28 июня на территории Северо-Курильского района ожидается очень сильный дождь.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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