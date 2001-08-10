Южносахалинцев бесплатно научат кататься на электросамокатах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания "Вуш" запустила бесплатную "Школу вождения СИМ" в Южно-Сахалинске, где жителей и гостей города научат безопасно управлять электросамокатами. Первое занятие пройдет 28 июня в историческом парке "Россия – моя история", а до сентября организаторы планируют еще шесть обучающих сессий.
Опытные инструкторы школы проведут теоретические и практические тренинги. Участники освоят правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, отработают маневрирование, экстренное торможение, соблюдение дистанции и корректную парковку.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, программа рассчитана как на новичков, впервые использующих электросамокаты, так и на опытных пользователей. "Цель – повысить культуру вождения и снизить аварийность", – пояснили организаторы.
Занятия стартуют 28 июня с 11:00 до 18:00 на парковке исторического парка. Дополнительные сессии запланированы на 12 и 27 июля, 10 и 24 августа, 7 и 21 сентября. "Вуш", ведущий оператор проката электросамокатов на Сахалине, реализует проект в рамках популяризации ответственного использования СИМ. Участие во всех сессиях – бесплатное.
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