Сахалинская коммунальная компания заменяет 2,5 км теплосетей к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская коммунальная компания (СКК) начала масштабную замену 2,5 км тепловых сетей Южно-Сахалинска, чтобы обеспечить бесперебойное тепло в предстоящем отопительном сезоне. Досрочный старт работ в июне стал возможен благодаря дополнительному финансированию по распоряжению губернатора Валерия Лимаренко.

Специалисты СКК одновременно работают на нескольких объектах. На улице Пограничной бригады меняют 120 метров ветхих труб диаметром 700 мм — при благоприятной погоде они завершат участок к концу следующей недели. Особое внимание уделяют 9-му микрорайону, где ремонтируют три крупных сегмента сетей. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе СКК, генеральный директор компании Максим Беккер подтвердил: «Сейчас в этих районах временно ограничили подачу ГВС. Мы восстановим ее сразу после замены трубопроводов».

Летняя программа включает ремонт теплосетей в 14-м микрорайоне, на территории областной больницы, а также замену участков Физкультурного коллектора (пр. Мира/ул. Бумажная), Комсомольского коллектора (пр. Мира/ул. Пограничная) и магистралей на улицах Горной, Чехова, Невельской, Сахалинской и в сквере Крузенштерна. На время работ введут временные ограничения движения транспорта.

СКК также проводит гидравлические испытания сетей (первый этап завершили, второй перенесли на август), готовит котельные и насосные станции, ремонтирует здания по итогам экспертиз безопасности и меняет тепловую изоляцию. Все работы реализуют в рамках нацпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» для повышения надежности теплоснабжения.