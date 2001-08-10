Сахалинские работодатели предлагают 1460 вакансий для выпускников без опыта работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине работодатели предлагают 1460 вакансий для выпускников без требований к опыту работы. Как сообщили ТИА "Острова" в службе занятости населения, молодых специалистов ждут в сферах образования, строительства, торговли и добывающей промышленности.

Служба занятости готова помочь выпускникам в поиске работы. Специалисты не только подберут подходящие вакансии, но и научат составлять резюме, подготовят к собеседованию и подскажут, как адаптироваться в новом коллективе. "Мы стремимся, чтобы выпускники могли реализовать свои профессиональные знания, а не соглашались на низкоквалифицированный труд", - отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости Наталья Ковалева.

В 2024 году по программе квотирования рабочих мест уже трудоустроили 53 выпускника. Среди востребованных профессий - повара, портные, слесари, сварщики, IT-специалисты, юристы и бухгалтеры. Молодым специалистам в течение первого года после выпуска предлагают временную занятость, если не удается сразу найти постоянную работу. Подробную информацию можно получить в любом центре занятости населения Сахалинской области.