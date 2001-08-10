Тихоокеанское
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12:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские работодатели предлагают 1460 вакансий для выпускников без опыта работы

Сахалинские работодатели предлагают 1460 вакансий для выпускников без опыта работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине работодатели предлагают 1460 вакансий для выпускников без требований к опыту работы. Как сообщили ТИА "Острова" в службе занятости населения, молодых специалистов ждут в сферах образования, строительства, торговли и добывающей промышленности.

Служба занятости готова помочь выпускникам в поиске работы. Специалисты не только подберут подходящие вакансии, но и научат составлять резюме, подготовят к собеседованию и подскажут, как адаптироваться в новом коллективе. "Мы стремимся, чтобы выпускники могли реализовать свои профессиональные знания, а не соглашались на низкоквалифицированный труд", - отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости Наталья Ковалева.

В 2024 году по программе квотирования рабочих мест уже трудоустроили 53 выпускника. Среди востребованных профессий - повара, портные, слесари, сварщики, IT-специалисты, юристы и бухгалтеры. Молодым специалистам в течение первого года после выпуска предлагают временную занятость, если не удается сразу найти постоянную работу. Подробную информацию можно получить в любом центре занятости населения Сахалинской области.

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