Смотр-конкурс по пожарно-спасательному спорту прошёл в селе Троицкое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 25 по 26 июня на территории учебно-тренировочного комплекса пожарно-спасательной части № 52 с. Троицкое состоялись соревнования между командами Пожарно-спасательной службы Сахалинской области. За право быть в числе первых боролись команды со всего Сахалина.

Традиционно соревнования проходят по трём дисциплинам: подъём в окно четвёртого этажа башни по штурмовой лестнице, установка и подъём по выдвижной трёхколенной лестнице, преодоление 100 метровой полосы препятствий.

Всего в соревнованиях участвовали 11 команд.

В личном первенстве по подъёму в окно четвёртого этажа башни по штурмовой лестнице первое место занял Скляднев Леонид Алексеевич из Новиковского пожарно-спасательного отряда, второе место взял Цой Виктор Гансуевич, так же из Новиковского ПСО, третье место получил Стряхилёв Сергей Михайлович, представлявший Смирныховский ПСО.

В личном первенстве по установке и подъёму по выдвижной трёхколенной лестнице первое место завоевали Тымовские пожарные: Бобровский Владимир Михайлович и Ляменков Евгений Сергеевич. Второе место досталось работникам Углегорского пожарно-спасательного отряда Косицину Дмитрию Владимировичу и Андронову Евгению Павловичу. Третье место взяли также пожарные из Углегорска, Комаров Артём Андреевич и Кулешов Алексей Геннадьевич.

В преодолении 100 метровой полосы препятствий три призовых места разделили между собой Скляднев Леонид Алексеевич из Новиковского пожарно-спасательного отряда, он занял первое место, Цой Виктор Гансуевич, также Новиковский пожарный, ему досталось второе место, и третье место занял Платонов Денис Алексеевич из Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного отряда.

В итоге, учитывая показатели каждого участника, судейская коллегия определила команды, занявшие призовые места в смотре-конкурсе по пожарно-спасательному спорту:

Первое место - Александровск-Сахалинский пожарно-спасательный отряд;

Второе место - Углегорский пожарно-спасательный отряд;

Третье место - Смирныховский пожарно-спасательный отряд.

Смотр-конкурс по пожарно-спасательному спорту проводится ежегодно. Его цель - повышения физической подготовки работников, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям спортом, физическим упражнениям.