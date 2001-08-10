Большинство южносахалинцев поддерживают выплаты домохозяйкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство жителей Южно-Сахалинска поддерживают законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяев. Согласно опросу SuperJob, 60% респондентов считают, что уход за детьми и пожилыми родственниками требует не меньше сил, чем обычная работа, и заслуживает материальной компенсации.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе SuperJob, законопроект предусматривает выплату регионального прожиточного минимума неработающим гражданам, которые ухаживают за детьми старше полутора лет, инвалидами или престарелыми родителями. Обязательное условие - совместное проживание с семьей и доход не более двух прожиточных минимумов на человека. Новые граждане России смогут претендовать на выплату только после пяти лет проживания в стране.
"Поддержка инициативы растет с возрастом и уровнем дохода респондентов, - отметили аналитики SuperJob. - Если среди молодежи до 35 лет законопроект одобряют 52%, то среди людей старше 45 лет - уже 64%". Среди противников выплат 14% опрошенных - они считают, что размер пособия должен быть сопоставим с зарплатой профессиональной сиделки. Каждый четвертый респондент (26%) затруднился с оценкой, опасаясь возможных злоупотреблений. Интересно, что мужчины и женщины поддерживают инициативу примерно одинаково.
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Время проведения: 19—23 июня 2025 года.
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