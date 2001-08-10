Исследование выявило предпочтения сахалинцев в оснащении автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Видеорегистраторы стали самым популярным дополнительным оборудованием у автолюбителей Сахалина. Согласно опросу, 52% респондентов оснащают свои машины этими устройствами, тогда как 14% автомобилистов вообще не используют никаких дополнительных аксессуаров.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сервиса Дром, исследование проводили с 20 по 30 мая 2025 года среди более восьми тысяч пользователей по всей России. На втором месте по популярности оказалась сигнализация - ее устанавливают 42% опрошенных жителей Сахалина. Фаркоп занял третью позицию с 26% голосов. Среди других востребованных аксессуаров - шумоизоляция (24%), дополнительное освещение (22%) и предпусковой подогреватель (20%).
Особый интерес вызвали комментарии участников опроса, рассказавших о нестандартных решениях. "Один из автолюбителей собрал собственное устройство на базе Arduino для управления различными системами автомобиля, - рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" аналитики Дрома. - В перечне необычных аксессуаров также упоминались камеры для обгона, антикоррозийные составы и разнообразная подсветка салона". Что касается тюнинга, только 16% респондентов модернизируют кузов, тогда как доработкой двигателя или установкой ГБО занимаются лишь по 2% автомобилистов.
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